Признавая Палестину, международное сообщество направляет Нетаньяху конкретные мессиджи: мнение арабиста

Катастрофическая ситуация, создавшаяся в зоне палестино-израильского конфликта, и военные действия, развернутые в этом регионе, привели к тому, что значительная часть международного сообщества, даже союзные Израилю страны, оказывают все большее давление на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пытаясь остановить гуманитарный кризис, существующий в Палестине. Следовательно, именно в этом контексте следует рассматривать и действия, направленные на международное признание Государства Палестина.

В беседе с “Арменпресс” такую ​​точку зрения высказал арабист Айк Кочарян, коснувшись сообщений об официальном признании Палестины государством Ирландией, Норвегией и Испанией, что принудило Израиль отозвать своих послов из Ирландии и Норвегии. Эти страны выразили убеждение, что создание двух государств будет важно для установления прочного мира в ближневосточном регионе, который с октября находится в центре конфликта ХАМАС-Израиль.

“Военный кабмин Израиля вместе с Нетаньяху пытается занять жесткую позицию, что связано с несколькими обстоятельствами. Фактически премьер-министр Израиля считает продолжение военных действий единственной гарантией сохранения власти, хотя в Израиле идет и противоположный процесс, люди требуют его отставки. Вопрос в том, что они пытаются послать Израилю определенные месседжи и перевести переговоры между ним и ХАМАС на конструктивное поле, поместив их в дипломатическую сферу, чтобы завершить военную фазу таким образом”, - сказал Кочарян.

Арабист добавил, что признание Палестинского государства этими тремя странами не так уж и невероятно, поскольку более ста государств ООН уже признали независимость Палестины.

“Здесь важна позиция Соединенных Штатов. Конечно, Вашингтон высказывается в пользу создания Палестинского государства, но, как прокомментировало внешнеполитическое ведомство, они выступают не за одностороннее признание, а за процесс признания Палестинского государства в результате переговоров. Нетаньяху, в свою очередь, в одном из своих недавних выступлений отметил, что их дружественные и не враждебные страны хотят прекращения военных действий. Но, он вновь настоял на том, что будут стремиться победить ХАМАС, довести все до конца, что говорит о том, что эскалация будет продолжена. Также есть опасения, что откроется и второй фронт - с ливанской “Хезболла”, что также может способствовать продлению срока правления правительства Нетаньяху”, - отметил наш собеседник.

По мнению Кочаряна, силы, сформировавшие нынешнее правительство Израиля, имеют правую идеологию. Среди них есть и крайне правые, которые не признают возможность существования палестинского государства и считают эти территории своими, и Нетаньяху сформировал с ними коалицию, в то время как его союзники пытаются вывести Израиль на конструктивное поле. Однако, результатов пока не видно.

Коснувшись сообщений, относительно обращения Карим Хана, прокурора Международного уголовного суда в Палату предварительного следствия для получения ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, также и троих высокопоставленных деятелей палестинского радикального движения ХАМАС, арабист подчеркнул, что этот шаг также следует рассматривать как попытку вывести Израиль на конструктивное поле.

“Но Нетаньяху ответил на это давление следующим образом - если что-то подобное произойдет, то они положат конец палестинскому правлению и на Западном берегу, вступив и на эти территории. Иными словами, с обеих сторон идет жесткая риторика, и израильская сторона делает все возможное, чтобы показать, что она не пойдет на уступки”, - заключил арабист.

Манвел Маргарян