Мы настоятельно требуем от Баку незамедлительного освобождения всех военнопленных: спикер парламента Люксембурга

Председатель Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клод Визлер выступил на заседании Национального Собрания Республики Армения.

“Для меня большая честь и привилегия представлять здесь сегодня Палату депутатов Люксембурга. Этот визит имеет большое значение и символичен. Представители нашего парламента уже второй раз за год приезжают в Ереван, демонстрируя силу и крепость наших отношений”, - сказал Визлер.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клод отметил, что парламент Люксембурга привержен развитию двусторонних экономических отношений, а также углублению связей ЕС-Армения.

“Мы настоятельно требуем от Баку незамедлительного освобождения всех военнопленных и предоставления исчерпывающей информации о пропавших без вести. Справедливость и человечность требуют, чтобы эти лица были освобождены без всякого промедления, и это требование, чтобы семьи получили ответы, которых они просто заслуживают”, - подчеркнул председатель парламента Люксембурга.