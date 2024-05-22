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Нет никаких сомнений, что процесс делимитации юридически обоснован: премьер- министр Армении

Нет никаких сомнений, что процесс делимитации юридически обоснован: премьер- министр Армении

Прежде чем принять решение по процессу делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, в правительстве Республики Армения прошли десятки обсуждений в формате Совета безопасности и в других форматах. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян.

“Прежде чем принять решение по процессу делимитации, в правительстве Республике Армения прошли десятки обсуждений как в формате Совета безопасности, так и в более широком формате. По сути, эти наши решения и подходы прошли юридическую экспертизу, чтобы выяснить насколько наши решения обоснованы с юридической точки зрения. И у меня нет никаких сомнений в том, что эти решения юридически обоснованы, поскольку их законность зафиксирована нашими соответствующими государственными институтами, и здесь просто не может быть никаких сомнений”, - сказал Пашинян.


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