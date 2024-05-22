Называть это уступкой как минимум нелогично: Пашинян о делимитации в Тавушской области

Премьер-министр Никол Пашинян считает неприемлемыми разговоры о том, что армянская сторона идет на уступки в процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном в Тавушской области. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

“Я считаю разговоры об уступках совершенно неприемлемыми. Почему? Потому что если воспроизводится существующая де-юре государственная граница Республики Армения (хочу напомнить, что она не создается, а воспроизводится), называть это уступкой как минимум нелогично. Я бы посчитал это успехом, потому что впервые в своей истории Республика Армения воспроизводит границу путем независимых переговоров и закладывает важнейший краеугольный камень для дальнейшего развития суверенитета и государственности Армении”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр объяснил, почему он считает, что граница воспроизводится.

“Фактически в 1991 году, присоединившись к Алма-Атинской декларации, Республика Армения еще раз провозгласила, что обретает независимость в границах Советской Армении. И в Алма-Атинской декларации зафиксирована нерушимость границ, а существующими по состоянию на 1991 год юридическими границами являются границы между Армянской ССР и Азербайджанской ССР. И мы за это время работали, мы собрали все юридические основания существования этой границы. Мы убедились, что знаем, где проходит законная граница Республики Армения, и воспроизвели эту границу на местности, приняв принцип «граница проходит там, где она проходит». Хочу подчеркнуть, что в результате этого процесса делимитации ни один миллиметр суверенной территории Республики Армения не остался в руках кого-либо другого. Суверенная территория Республики Армения полностью зафиксирована на делимитированных участках”, - заключил Пашинян.