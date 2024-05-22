Спикер парламента Люксембурга на встрече с председателем НС Армении подчеркнул важность немедленного возвращения пленных

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 22 мая принял делегацию во главе с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клодом Визлером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, после личной беседы глав парламентов последовала расширенная встреча.

Собеседники констатировали политический диалог на высоком уровне между Арменией и Люксембургом, подчеркнув важность парламентской дипломатии в динамичном развитии отношений между двумя странами.

"Мы высоко ценим единогласно принятую Палатой депутатов Люксембурга 16 мая резолюцию о содействии Армении, установлении мира и стабильности в регионе.

Подчеркиваем, что резолюция осуждает насильственную депортацию более 100 тысяч армян из Нагорного Карабаха вследствие неоправданной военной операции Азербайджана и призывает к немедленному освобождению армянских военнопленных", - отметил спикер НС, добавив, что ныне призывы всего международного сообщества обращены к официальному Баку – с целью реализации всех условий для безопасного и достойного возвращения армян НК на свою вековую родину.

Клод Визлер отметил, что Люксембург готов продолжать оказывать поддержку Армении в установлении мира и безопасности на Южном Кавказе.

“Мы поощряем вовлеченность как нашего, так и других государств-членов ЕС в урегулирование переговоров Армения-Азербайджан. Подчеркиваем и требуем немедленного возвращения военнопленных на родину", - заявил глава парламента Люксембурга.

Обсуждены возможности развития экономических отношений Армения-ЕС, процесс либерализации визового режима ЕС-Армения, ситуация с безопасностью на Южном Кавказе, а также широкий круг вопросов межпарламентского взаимодействия Армения-Люксембург.

Отмечен проект правительства Республики Армения "Перекресток мира", его значение в обеспечении безопасности в регионе, а также в установлении и развитии торгово-экономических связей.

По итогам встречи председатель Палаты депутатов парламента Люксембурга внес запись в Книгу почетных гостей.

После встречи в расширенном составе Ален Симонян и Клод Визлер провели совместную пресс-конференцию.