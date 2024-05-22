Фильм «Анора» с участием Карена Карагуляна и Ваче Товмасяна в конкурсной программе 77-го Каннского фестиваля

Фильм “Анора” с участием армянских актеров Карена Карагуляна и Ваче Товмасяна включен в основную конкурсную программу 77-го Каннского международного кинофестиваля.

Как передает “Арменпресс”, об этом на своей странице в Facebook сообщил художественный руководитель фестиваля “Золотой абрикос” Карен Аветисян.

“Это уже исторический факт... новый фильм “Анора” Шона Бейкера, одного из лучших в настоящее время режиссеров независимого американского кино, участвует в основной конкурсной программе 77-го Каннского международного кинофестиваля. Недавно состоялась премьера, зал тепло принял ее. В основном актерском составе фильма и армянские актеры Карен Карагулян и Ваче Товмасян”, - написал он, опубликовав и видеоматериал.