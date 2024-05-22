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Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

В Национальном собрании Армении продолжается работа очередного заседания, начавшегося 21 мая. Как передает “Арменпресс, Парламент продолжит обсуждение кандидатуры судьи Конституционного суда. 

На голосование будут вынесены законопроекты, рассмотренные в предыдущий день. 

На обсуждение будет представлен также ряд законодательных проектов во втором чтении. 

В 16:30 начнется сессия вопросов и ответов членов правительства.


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