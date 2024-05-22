Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

В Национальном собрании Армении продолжается работа очередного заседания, начавшегося 21 мая. Как передает “Арменпресс”, Парламент продолжит обсуждение кандидатуры судьи Конституционного суда.

На голосование будут вынесены законопроекты, рассмотренные в предыдущий день.

На обсуждение будет представлен также ряд законодательных проектов во втором чтении.

В 16:30 начнется сессия вопросов и ответов членов правительства.