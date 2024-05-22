Европейские индексы снизились - 21-05-24

МОСКВА, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.22% и составил 18726.76 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.67% и составил 8141.46 пункта, британский FTSE снизился на 0.09% и составил 8416.45 пункта, а российский RTSI снизился на 0.40% и составил 1199.26 пункта.