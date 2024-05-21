Власти Польши не планируют минировать восточную границу: Туск

Власти Польши не планируют отказываться от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Дональд Туск.

"Мы не планируем минирования", - сказал он, добавив, что "никаких планов по изменению международного права в этой области нет".

По его словам, запланированное укрепление восточной границы призвано сдержать потенциального противника. "Мы гарантируем, что польская восточная граница будет самой современно охраняемой границей в Европе. Мы сделаем это по большей части за европейские деньги. Вся Европа должна скинуться на эти современные укрепления", - указал Туск.