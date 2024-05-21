Члены олимпийской сборной Армении проведут тренировочные сборы в Марселе

Представители некоторых видов спорта олимпийской сборной Армении в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже получат возможность 8-23 июля провести тренировочные сборы на спортивных базах, расположенных в окрестностях Марселя.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, с этой целью между руководством департамента Марселя и армянской стороной был подписан меморандум.

С армянской стороны меморандум подписали заместитель министра Карен Гилоян и руководитель отдела реализации спортивных программ Национального олимпийского комитета Гагик Большикян.

По словам Гилояна, они также поддержат, чтобы во время Олимпийских игр в Париже у нас был “Дом Армении”.

33-е летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.