Время в Ереване: 11:07,   22 Май 2024

Члены олимпийской сборной Армении проведут тренировочные сборы в Марселе

Члены олимпийской сборной Армении проведут тренировочные сборы в Марселе

Представители некоторых видов спорта олимпийской сборной Армении в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже получат возможность 8-23 июля провести тренировочные сборы на спортивных базах, расположенных в окрестностях Марселя.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, с этой целью между руководством департамента Марселя и армянской стороной был подписан меморандум.

С армянской стороны меморандум подписали заместитель министра Карен Гилоян и руководитель отдела реализации спортивных программ Национального олимпийского комитета Гагик Большикян.

По словам Гилояна, они также поддержат, чтобы во время Олимпийских игр в Париже у нас был “Дом Армении”.

33-е летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am