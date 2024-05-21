45 украинцев прошли во Франции экспресс-курс по применению самоходных артиллерийских установок Caesar в мае

Всего 45 украинцев прошли двухнедельный экспресс-курс по применению самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar во Франции в мае на фоне успехов российской армии в зоне СВО. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на проводивших обучение инструкторов.

По информации издания, первую неделю обучения украинцы тренировались обслуживать гаубицы и управлять ими, вторую - отрабатывать скорость и точность стрельбы. Отмечается, что приехавшие на обучение украинцы уже имели опыт применения этого типа вооружения в ходе боевых действий в Украине. Так, 17 из них уже использовали САУ Caesar, остальные наработали артиллерийские навыки в результате применения реактивной системы залпового огня HIMARS или "Ураган".

Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что ЕС рассматривает конкретные варианты обучения украинских военнослужащих не только на территории сообщества, но и в Украине не позднее начала 2025 года. Франция, как пишет газета, в кулуарах оказывает большое давление на страны ЕС, чтобы те согласились на обучение солдат ВСУ на территории Украины.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе Польше и Германии, была одобрена странами сообщества в октябре 2022 года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года. К лету 2024 года ЕС намерен обучить 60 тыс. солдат ВСУ.