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Председатели парламентов Армении и Украины обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и в Украине

Председатели парламентов Армении и Украины обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и в Украине

По инициативе украинской стороны в формате видеоконференцсвязи 21 мая состоялась беседа между председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном и председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и в Украине, возможности расширения межпарламентских отношений Армения-Украина, а также представляющие взаимный интерес другие вопросы.


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