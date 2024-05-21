Председатели парламентов Армении и Украины обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и в Украине
18:17, 21 Май 2024
По инициативе украинской стороны в формате видеоконференцсвязи 21 мая состоялась беседа между председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном и председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и в Украине, возможности расширения межпарламентских отношений Армения-Украина, а также представляющие взаимный интерес другие вопросы.
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