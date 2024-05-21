Уже более 3 тысяч осужденных подали заявление на службу в ВСУ: нардеп Украины

В Украине уже более трех тысяч осужденных подали заявление на службу в Вооруженные силы Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил народный депутат Украины от партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

«Подавал этот законопроект еще в январе. Потому что каждый имеет право защищать свою Родину. Наконец механизм начал работать», — написал он.

Ранее Минюст Украины отмечал, что почти 5 тысяч осужденных согласились с принятием закона об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу.

8 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 11079−1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Они могут это сделать только после решения суда и добровольно. Мобилизовать не могут осужденных за тяжкие умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности и тому подобное.