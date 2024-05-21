Результаты посадки деревьев совместно с организацией Мой Лес Армения: Сила одного драма

В течение марта и апреля 2022 года вся сумма, собранная в рамках инициативы «Сила одного драма», 10.757.867 драмов, была направлена на программу восстановления лесов общественной организации «Мой лес Армения»; было посажено 16.000 деревьев, причем первые из них были посажены непосредственно сотрудниками компаний.

Ровно через два года представители IDBank-а и Idram-а вновь посетили Джрашен, чтобы увидеть уже созданный лес и обсудить дальнейшие действия. Напомним, что бенефициаром программы «Сила одного драма» в марте этого года вновь стала общественная организация «Мой лес Армения», а собранная сумма составила 4.017.648 драмов.

«Два года назад мы были здесь с командой Idram и с большим энтузиазмом посадили первые деревья в лесу, названном в честь Idram и IDBank. С одной стороны, мы были воодушевлены, потому что лес — это жизненно важный вопрос для Армении, с другой стороны, были большие опасения, выживут ли деревья в пустынной местности. Сегодня мы уже видим основу леса и уверены, что благодаря «Силе одного драма» и инвестициям наших сотрудников, в ближайшие годы здесь будет большой лес, и мы сделаем шаг вперед в вопросах экологии. В этом году сумма «Силы одного драма» в марте, более 4 миллионов драмов, также послужит расширению этого леса» - сказала Манэ Гаспарян, сотрудница отдела по коммуникациям IDBank-а.

«Мы высоко ценим последовательность Idram-а и IDBank-а. Мы уже третий год подряд совместно с компаниями сажаем деревья, и сегодня вместе с представителями компаний находимся в Джрашене, где с радостью отмечаем, что деревья не только выдержали жару первого лета, но и прекрасно себя чувствуют и имеют новые ветви. Через несколько лет эти деревья будут высотой 1-1,5 метра. Мы придаем большое значение нашему партнерству с IDBank и Idram, которые, участвуя в создании лесов, показывают пример долгосрочного видения, а также вовлекают своих клиентов в строительство стабильного и прочного будущего нашей страны", - отмечает Лилит Мартиросян, заместитель директора организации Мой лес Армения.

Вы хотите заняться благотворительностью, но считаете, что это требует много денег? Значит, Вы еще не знаете, что всего на один драм можно сделать много важных и добрых дел. Просто совершайте все свои платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформы IDBanking.am, терминалов Idram-а и IDBank-а, и за каждый Ваш платеж компании будут жертвовать один драм на инициативу «Сила одного драма».

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