При содействии компании Ucom в Армении пройдет очередной фестиваль “Дети солнца”

24-28 мая при поддержке компании Ucom в Ереване состоится 12-й международный фестиваль “Дети солнца”, темой которого в этом году станет “Биоразнообразие: пульс природы”.

На предыдущих фестивалях было показано более 780 фильмов из 150 стран. В этом году состоится 30 показов, чтобы подчеркнуть важность повышения экологического сознания и роль кинематографа в этом вопросе.

Фильмы будут соревноваться в следующих 4 категориях: фильмы об экологах, полнометражные документальные фильмы о сохранении биоразнообразия, короткометражные фильмы о сохранении биоразнообразия, фильмы, снятые молодежью и детьми об охране окружающей среды.

“Для Ucom как для зеленой компании, защита окружающей среды - очень важная ценность, и осведомленность молодежи на эту тему - лучший способ спасти нашу природу и планету. Мы с радостью оказываем содействие этому фестивалю, будучи уверенными, что участвующие в нем молодые люди станут носителями тех же ценностей и будут способствовать строительству стабильного будущего Армении”, -сказал генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян.

“Уже несколько лет фестиваль “Дети солнца” знакомит наше общество с глобальными экологическими вызовами, служит для распространения стабильного подхода в жизни, и все этоделает посредством искусства. Многолетний опыт показал, что это лучший способ говорить о сложных проблемах, которые иногда могут казаться непреодолимыми. С помощью разнообразных мероприятий мы постараемся привлечь внимание как школьников, так и взрослых, объединив всех вокруг одной идеи - гармонии с природой”, - сказала директор фестиваля Сона Калантарян.

В ходе мероприятия состоится также выставка с участием экологических организаций, которые расскажут о своей деятельности и успехах в работе, а также покажут молодежи их возможности в этой сфере.

Также будут проходить мастер-классы, интерактивные обсуждения вокруг актуальных тем, как “Устойчивая мода и текстиль”, “Городское садоводство”, “Бесплатный рынок”, “Климатическая справедливость” и др.

В рамках выставки “Хрупкое пространство” будут показаны экологические плакаты, инсталляции, информационные экраны, изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, скульптуры из переработанных материалов.

26 мая состоится Шествие-маскарад зверей, в ходе которого около 400 молодых людей пройдут по улицам города в костюмах животных, которые сделали сами из переработанных материалов.

12-й фестиваль “Дети солнца” организован при содействии мэрии Еревана, Лесной службы США, Фонда защиты дикой природы и культурных ценностей и Армянского офиса Британского совета.