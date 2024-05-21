Замминистра иностранных дел Армении и госминистр ОАЭ обсудили вопросы двусторонней повестки

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваан Костанян и государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Аль Сайег коснулись углубления двусторонней повестки и стимулирования региональных связей.

“Состоялся обширный обмен мнениями по углублению двусторонней повестки Армения-ОАЭ и стимулированию региональных связей», - как передает “Арменпресс”, говорится в сообщении заместителя министра иностранных дел в микроблоге в X.