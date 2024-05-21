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Замминистра иностранных дел Армении и госминистр ОАЭ обсудили вопросы двусторонней повестки

Замминистра иностранных дел Армении и госминистр ОАЭ обсудили вопросы двусторонней повестки

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваан Костанян и государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Аль Сайег коснулись углубления двусторонней повестки и стимулирования региональных связей. 

“Состоялся обширный обмен мнениями по углублению двусторонней повестки Армения-ОАЭ и стимулированию региональных связей», - как передает “Арменпресс, говорится в сообщении заместителя министра иностранных дел в микроблоге в X.


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