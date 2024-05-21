Специальный вечер ARARAT по случаю 100-летия маэстро Шарля Азнавура

20-го мая легендарный армянский коньяк ARARAT провел мероприятие “ARARAT Charles Aznavour Signature Blend. Maestro’s Centennial”. Мероприятие прошло в театре “One & Only” гостиницы Seven Visions.

“ARARAT Charles Aznavour Signature Blend. Maestro’s Centennial” – это своеобразный оммаж бренда непревзойдённому музыканту, артисту, филантропу и дипломату Шарлю Азнавуру, а также еще один повод по-новому раскрыть наследие маэстро и новые грани его мастерства.

С самого порога театра гостей ожидало полное погружение в мир Азнавура: его песен, настроения и той теплоты, с которой маэстро щедро делился на протяжении всего творческого пути.

Одним из интересных эпизодов вечера стало приглашение в мир эмоций маэстро. Так, каждый из гостей, поделившись своим настроением и впечатлениями, мог с помощью искусственного интеллекта в течение нескольких минут создать и запечатлеть свой уникальный Момент.

Разработанная ARARAT специальная платформа https://aznavourcentennial.araratbrandy.com/explore – своеобразное эмоциональное продолжение инициированного еще в 2017-ом году совместного проекта ARARAT и маэстро Шарля Азнавура, результатом которого стал коньяк ARARAT Charles Aznavour Signature Blend.

Уникальный купаж стал отражением не только общих ценностей, но и неповторимо представил три основные вехи творческой биографии маэстро:

1956 год. Дебют Шарля Азнавура в концертном зале Олимпия в Париже;

1960 год. Создание песни Je m'voiais deja, благодаря которой Азнавур стал известен во всем мире

1981 год. Появление классического хита Une vie d'amour.

Уникальный букет коньяка ARARAT Charles Aznavour Signature Blend обеспечивают именно спирты этих лет, эхом отзываясь сквозь десятилетия.

Отраженные в коньяке ноты наследия Азнавура гости мероприятия имели возможность почувствовать в ходе дегустации коньяка ARARAT Charles Aznavour Signature Blend.

Представленный на всех основных рынках бренда один из ярких коньяков ультра-премиум линейки ARARAT – коньяк ARARAT Charles Aznavour Signature Blend выделяется своей элегантной упаковкой, художественные решения которой также подтверждались лично маэстро, чья подпись, став неотъемлемой частью дизайна, символически венчает коллаборацию двух Легенд. По случаю 100-летия Шарля Азнавура в дизайн упаковки года внесены элегантные дополнения, подчеркивающие эту важную дату.

«Человек-легенда, человек-эпоха, символ Армении и французского шансона, лучший эстрадный исполнитель века по версии Times, артист, гуманист - разговор об Азнавуре сложно ограничить рамками, временем или страной. Он был вне времени, но оставался современным всегда. Он пел для всех, но вел личный разговор с каждым из нас. Про себя он говорил, мой долг и мое вечное желание – поделиться со своей искренностью и нежностью. Сегодня мы вспоминаем Азнавура и преклоняемся перед вечной любовью, искренностью и мастерством, с которой он так щедро делился. Я бесконечно рад, что в этом знаменательном году армянский коньяк ARARAT совместно с фондом Азнавур поддерживает целую серию мероприятий, посвященных маэстро. Уверен, что память о легенде всегда будет жива. А совместная с ARARAT история продолжит раскрывать новые грани Легенд», - отметил исполнительный директор Ереванского коньячного завода Сергей Хачатрян.