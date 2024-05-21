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Руководитель Аппарата премьер-министра принял посла Франции в Армении

Руководитель Аппарата премьер-министра принял посла Франции в Армении

Руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Оливье Декотиньи. Как передает “Арменпресс, об этом сообщает Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА. 

Стороны обсудили широкий спектр вопросов многосекторального сотрудничества Армения-Франция, включая совместные проекты в сферах экономики, инфраструктур, обороны и в гуманитарной сфере. 

Стороны подчеркнули необходимость организации двусторонних взаимных визитов на высшем уровне. Араик Арутюнян отметил особые отношения между двумя странами, добавив, что правительство РА заинтересовано в развитии и расширении сотрудничества в различных сферах. 

Собеседники обсудили совместные проекты Армении и Франции в сфере экономики. Обсуждались мероприятия, посвященные 100-летию шансонье Шарля Азнавура, а также вопросы подготовки к Играм Франкофонии, которые пройдут в Ереване в 2027 году.


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