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Наблюдатели миссии ЕС в Армении примут участие в праздновании Дня Европы в Горисе

Наблюдатели миссии ЕС в Армении примут участие в праздновании Дня Европы в Горисе

Члены наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении примут участие в торжествах, посвященных Дню Европы, которые пройдут 23 мая в городе Горис. 

Как передает “Арменпресс, об этом сообщается в микроблоге наблюдательной миссии ЕС в X. 

“Наблюдательная миссия Европейского Союза в Армении также примет участие в праздновании Дня Европы в Горисе. 23 мая приходите к нам на наш пункт”, - говорится в сообщении. 

Ранее в другой записи в X делегация ЕС в Армении проинформировала о предстоящих 23 мая в Горисе, в Сюникской области, празднованиях Дня Европы. 

“На информационной ярмарке посетители получат возможность узнать больше о программах, финансируемых ЕС, и их долгосрочном влиянии на людей”, - говорилось в сообщении.


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