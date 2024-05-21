Наблюдатели миссии ЕС в Армении примут участие в праздновании Дня Европы в Горисе

Члены наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении примут участие в торжествах, посвященных Дню Европы, которые пройдут 23 мая в городе Горис.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщается в микроблоге наблюдательной миссии ЕС в X.

“Наблюдательная миссия Европейского Союза в Армении также примет участие в праздновании Дня Европы в Горисе. 23 мая приходите к нам на наш пункт”, - говорится в сообщении.

Ранее в другой записи в X делегация ЕС в Армении проинформировала о предстоящих 23 мая в Горисе, в Сюникской области, празднованиях Дня Европы.

“На информационной ярмарке посетители получат возможность узнать больше о программах, финансируемых ЕС, и их долгосрочном влиянии на людей”, - говорилось в сообщении.