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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в столицу Украины с необъявленным визитом. “Арменпресс передает об этом, со ссылкой на сообщение RBC-Ukraine.

Отмечается, что цель визита Бербок - заверить Украину, что, несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа продолжат поддерживать Киев и не прекратят помощь. 

Der Spiegel пишет, что Бербок призвала усилить противовоздушную оборону Украины. По данным издания, ее визит в Харьков был отменен, исходя из соображений безопасности. Ночью Харьков подвергся очередному обстрелу. 

Министр иностранных дел Германии посещает Украину уже в пятый раз с начала войны.


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