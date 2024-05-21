Армен Григорян и Хамад Хамис аль-Кубаиси обсудили перспективы развития армяно- катарских отношений

В ходе рабочего визита в Доху 21 мая секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян встретился с заместителем генерального секретаря Совета национальной безопасности Катара Хамадом Хамисом аль-Кубаиси.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение офиса СБ РА, на встрече стороны обсудили перспективы развития армяно-катарских отношений, возможные пути сотрудничества в области экономики, безопасности и региональные вопросы.

Собеседники также коснулись вопросов региональной безопасности.