Армен Григорян и Хамад Хамис аль-Кубаиси обсудили перспективы развития армяно- катарских отношений
12:39, 21 Май 2024
В ходе рабочего визита в Доху 21 мая секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян встретился с заместителем генерального секретаря Совета национальной безопасности Катара Хамадом Хамисом аль-Кубаиси.
Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение офиса СБ РА, на встрече стороны обсудили перспективы развития армяно-катарских отношений, возможные пути сотрудничества в области экономики, безопасности и региональные вопросы.
Собеседники также коснулись вопросов региональной безопасности.
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