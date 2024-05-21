Время в Ереване: 11:07,   22 Май 2024

Армен Григорян и Хамад Хамис аль-Кубаиси обсудили перспективы развития армяно- катарских отношений

Армен Григорян и Хамад Хамис аль-Кубаиси обсудили перспективы развития армяно- катарских отношений

В ходе рабочего визита в Доху 21 мая секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян встретился с заместителем генерального секретаря Совета национальной безопасности Катара Хамадом Хамисом аль-Кубаиси. 

Как передает “Арменпресс, со ссылкой на сообщение офиса СБ РА, на встрече стороны обсудили перспективы развития армяно-катарских отношений, возможные пути сотрудничества в области экономики, безопасности и региональные вопросы. 

Собеседники также коснулись вопросов региональной безопасности.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am