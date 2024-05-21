Харьков ночью подвергся обстрелу: есть раненые

Как передает “Арменпресс”, власти Харьковской области Украины и Министерство внутренних дел страны сообщили о ночных обстрелах.

“Харьков. В результате ночных обстрелов пострадали пять человек. Враг атаковал город беспилотниками и повредил жилые дома, дворовые застройки и транспортные средства”, - говорится в заявлении МВД Украины.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегуров ранее сообщил, что удары по Харькову наносились всю ночь, обломки БПЛА были обнаружены в 4 местах.

Мэр Харькова сообщил, что удар был нанесен по объектам транспортной инфраструктуры.

ВВС Украины сообщили, что 28 из 29 беспилотников, выпущенных российскими силами ночью, были сбиты. Согласно сообщению, обстрелам подверглись Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская, Черкасская и Кировоградская области.