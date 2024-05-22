Мы еще много лет будем гордиться Азнавуром, говоря, что он армянин: композитор Ара Геворкян

Композитор, автор песен, заслуженный артист Армении Ара Геворгян посчитал честью говорить о всемирно известном шансонье Шарле Азнавуре, подчеркнув, что он был великим артистом, которого ценил весь мир, также и то, что он был великим армянином.

По словам Геворкяна, у Азнавура был исключительный голос, а его отношение к песне, стиль исполнения, его способ донести эмоции и чувства были уникальными, неповторимыми.

“Азнавур был заботлив по отношению к нашей стране, он отвечал на каждую нашу боль. Во время землетрясения 1988 года Азнавур собрал вокруг себя множество зарубежных певцов, исполнивших песню “Для тебя, Армения” на нескольких языках. Это был титанический труд, и именно его имя побудило стольких артистов последовать за ним. Азнавур создал фонд, благодаря которому он очень помог нашей стране, особенно пострадавшим от Спитакского землетрясения”, - сказал Ара Геворгян в беседе с корреспондентом “Арменпресс” по случаю дня рождения Шарля Азнавура.

Ара Геворкян очень высоко отзывалья об Азнавуре, и как о деятеле искусства, и как армянине.

Он очень сожалел, что ему не довелось встретиться с Азнавуром, очень хотел, чтобы Азнавур послушал композицию “Адана”, посвященную Геноциду армян.

Ара Геворкян был настолько потрясен смертью Азнавура, что в ночь смерти шансонье написал песню “Наш Шарль” и записал ее.

“Слезы текли безостановочно, я был потрясен. Создавая музыку, за все благодарил Шарля. Вместе с певицой Машей Мнджоян, мы записали эту песню. Я сделал клип по фотографиям Азнавура и в 5 часов утра опубликовал его в Интернете. На следующий день мне позвонил Мартин Вардазарян и сказал: “Молодчина”. За несколько часов клип посмотрели 100 000 человек”, - вспомнил музыкант.

В тот же день песня была переведена на французский язык и исполнена Адамом Бароном. В дальнейшем она была переведена и исполнена на испанском, болгарском, арабском, английском и персидскм языках. Партитуру песни Ара Геворкян хочет подарить Дому-музею Азнавура.

Он подчеркнул, что ни об одном известном в мире певце нет такой песни, чтобы исполнители разных национальностей благодарили его за то, что он пел для них и дарил минуты тепла.

“Я хочу, чтобы она вошла бы в Книгу рекордов Гиннеса, и Азнавур был бы единственным певцом в мире, песню о котором поют представители стольких разных народов на своем языке”.

Анжела Амбарцумян

Фотографии: Мхитар Хачатрян