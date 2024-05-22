Пусть это не покажется самовосхвалением, я нравлюсь себе: Шарль Азнавур сегодня праздновал бы свое 100-летие

“Моя тяжелая жизнь и моя обманутая любовь сделали меня тем, кто я есть, и я смею сказать, и пусть это не покажется самовосхвалением, я нравлюсь себе”, - сказал однажды великий шансонье Шарль Азнавур, песни которого греют душу, заставляют жить, дарят крылья.

Как передает “Арменпресс”, каждый год в ознаменование Дня рождения шансонье в Армении проводятся мероприятия, посвященные творчеству Азнавура. Событиями будет отмечен и юбилей шансонье.

Фонд “Азнавур” в сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и мэрией Еревана инициировал 22 мая в Ереване, на территории Каскада, Цент Гафесчян, Сад скульптур праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Шарля Азнавура, на котором прозвучат песни артиста. Он начнется в 20:00.

Камерный театр к юбилею Азнавура представит новый спектакль “Путешествие во времени и в музыке”, рассказывающий о взлетах и падениях легендарного шансонье. Представление сопроводается музыкой Шарля Азнавура. Роли исполняют: Нерсес Маркосян, Лара Бабаян, Давид Абрамян.

Певец, актер Айк Петросян, исполняющий песни Азнавура, 22 мая выступит в театре “One & Only”. Ваагн Айрапетян, Дэйв Геодакян, Арман Мнацаканян, Даниел Мелконян представят эпизоды из жизни Азнавура, в конце представления будет разыграна викторина, победителей которой ждут сюрпризы.

Национальный академический театр оперы и балета им. Александра Спендиаряна 24 и 25 мая преподнесет поклонникам Азнавура свой праздник - спектакль “Лотрек”, представив мир Азнавура в безумстве красок Тулуза Лотрека.

Отец Шарля Азнавура (Вагинак Азнавурян), Миша, родился в Ахалцихе, Грузия, мать в Измире, Турция. В семье Шарля почитались национальные обычаи, родной язык, вера. Родители участвовали в театральных представлениях, организованных армянами, на которых присутствовал и Вагинак. С детства он проявлял большой интерес к искусству, посещал театральную школу. Чтобы помочь родителям, юный Шарль выступал в небольших спектаклях, пел в церкви.

Позже он стал писать песни для известных певцов того времени. В 1946 году Азнавур познакомился с Эдит Пиаф. Они вместе стали гастролировать. Он пел и с Пьером Рошем. Всеобщего признания Азнавур добился в 1959 году после сольного концерта в концертном зале “Олимпия”» в Париже. Шарль Азнавур пел на всех лучших сценах мира, давал концерты и в Ереване.

Азнавур написал более тысячи песен - “Это конец”, “Мама”, “Изабель”, “Две гитары”, “После любви” и многие другие. Его пластинки и диски расходились миллионными тиражами, переведены и изданы его стихи. И он лучший исполнитель своих песен.

“Лишь немногие, или, скорее, очень немногие из написанных мной песен, на мой взгляд, выдающиеся. Я никогда не стремился показаться уникальным. Да, я знаком с опьяняющим действием успеха и звездного поведения (единственной причиной моего беспокойства было то, что я долго ждал своего звездного часа), но все это скоротечно”, - написал шансонье в одной из своих книг.

Азнавур пел с Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Лайзой Миннелли, Мирей Матье, Патрисией Каас, Хулио Иглесиасом и другими известными певцами. Вместе с дочерью Седой он исполнил песню Саят-Новы “Ашхарумс”. Он писал музыку и для оперетт.

Азнавур снялся более чем в шестидесяти фильмах: “Переход через Рейн”, “Дьявол и десять заповедей”, “Отец Горио” и в других. Фильм “Головой об стену” принес ему “Хрустальную звезду”. Примечательна и его роль в фильме Атома Эгояна “Арарат”, посвященном Геноциду армян.

После Спитакского землетрясения 1988 года он неоднократно посещал Армению, бывал в зоне бедствия. В Париже он создал фонд помощи жертвам землетрясения “Азнавур для Армении” и открыл его представительство в Ереване. С певцом и композитором Жоржем Карваренцем он написал песню “Для тебя, Армения”, выпустил клип с участием 90 французских певцов и актеров.

Азнавур с 1995 года был почетным послом по особым поручениям, постоянным представителем Армении в ЮНЕСКО. В 2009 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом РА в Швейцарии.

Он был удостоен звания Национального героя Армении, награжден орденами “Григор Лусаворич”, “Арарат” Культурного центра “Текеян”, двумя орденами Почетного легиона Франции. В 2009 году его признали лучшим певцом 20 века.

Именем Азнавура названы площадь в Ереване, Драматический театр Вагаршапата, в 2000 году в Гюмри на площади его имени был установлен памятник. Восковая фигура Азнавура есть в Музее мадам Тюссо. В 2009 году в Ереване открылся Дом-музей Азнавура.

Шарль Азнавур скончался 1 октября 2018 года, оставив миру богатое музыкальное наследие.

Анжела Амбарцумян