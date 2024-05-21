Время в Ереване: 11:07,   22 Май 2024

Совет Безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о неразмещении оружия в космосе

Совет Безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о неразмещении оружия в космосе

Совет Безопасности ООН 20 мая заблокировал подготовленный Россией проект резолюции, запрещающий размещение оружия в космосе. 

“Проект резолюции не принят”, - резюмировал постоянный представитель Мозамбика при ООН Педру Комиссариу, который в этом месяце председательствует в Совете Безопасности. 

За проект проголосовали семь членов Совета Безопасности, столько же высказались против, один воздержался. 

В апреле Российская Федерация в Совете Безопасности ООН наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Постоянный представитель России в организации Василий Небензя объяснил тогда, что запрет должен касаться и обычных вооружений, и сообщил о планах представить в СБ альтернативный проект резолюции.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am