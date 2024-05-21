Совет Безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о неразмещении оружия в космосе

Совет Безопасности ООН 20 мая заблокировал подготовленный Россией проект резолюции, запрещающий размещение оружия в космосе.

“Проект резолюции не принят”, - резюмировал постоянный представитель Мозамбика при ООН Педру Комиссариу, который в этом месяце председательствует в Совете Безопасности.

За проект проголосовали семь членов Совета Безопасности, столько же высказались против, один воздержался.

В апреле Российская Федерация в Совете Безопасности ООН наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Постоянный представитель России в организации Василий Небензя объяснил тогда, что запрет должен касаться и обычных вооружений, и сообщил о планах представить в СБ альтернативный проект резолюции.