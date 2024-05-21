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Европейские индексы - 20-05-24

Европейские индексы - 20-05-24

МОСКВА, 21 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.35% и составил 18768.96 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.35% и составил 8195.97 пункта, британский FTSE вырос на 0.05% и составил 8424.20 пункта, а российский RTSI снизился на 0.64% и составил 1204.10 пункта.


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