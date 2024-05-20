Время в Ереване: 11:07,   26 Май 2024

Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта в Украине

Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам конфликта в Украине

Китай не поставлял оружия никакой из сторон конфликта в Украине и не будет, в отличие от США, содействовать продлению кризиса. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.

"Китай не создатель и не сторона украинского кризиса. Мы не предоставляли оружия какой-либо из сторон конфликта. В отличие от США, которые целенаправленно продлевают боевые действия, мы не будем этого делать и мы не будем извлекать выгоду из кризиса", - сказал Гэн Шуан.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am