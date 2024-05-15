ЕБРР - один из крупных инвесторов в Армении, участвовал в финансировании более 200 проектов: президент РА

Рамки сотрудничества между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития довольно широки. Как передает “Арменпресс”, к сотрудничеству с ЕБРР на ежегодной встрече и бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития при обсуждении темы “Армения. Демократическое государство, справедливое общество и наукоемкая экономика, генерирующая инновации”, обратился президент Республики Армения Ваагн Хачатурян.

По словам президента, ЕБРР - один из крупных институциональных инвесторов в Армении и ключевой партнер Армении.

«Сегодня, оглядываясь назад, мы гордимся нашими общими достижениями, совместными усилиями и успехами в различных областях, и, конечно, растущим взаимопониманием.

Банк участвовал в финансировании более 200 проектов в Армении. 80% портфеля Армении приходится на частный сектор, что является впечатляющим показателем”, - подчеркнул Хачатурян.

Он отметил, что за эти годы были достигнуты значительные результаты в жизненно важных направлениях.

“За долгие годы эффективного сотрудничества был предпринят ряд инициатив, которые способствовали экономической активизации и развитию Армении.

Мы придаем большое значение поддержке структуры в области развития малых и средних предприятий, обеспечения финансовой доступности, развития инфраструктур”, - сказал Хачатурян.

По словам президента, ЕБРР внес большой вклад в устойчивое развитие финансовой системы Армении.

“Мы уверены, что наше сотрудничество с ЕБРР будет укрепляться, и стратегические программы банка по развитию финансового сектора и улучшению доступа к финансированию будут только расширяться”,-подчеркнул Хачатурян.

Президент рассматривает этот форум как еще одну исключительную возможность инвестиционных перспектив для Армении, направленную на раскрытие потенциала Армении и той дополнительной ценности, которую Армения может принести региону Южного Кавказа, сделав его еще более привлекательным для внешнего мира и инвесторов.

“Когда речь идет об экономическом развитии Армении, важно подчеркнуть, что в последние годы Армения набрала большой темп экономического развития, зафиксировав высокий, в среднем 9-процентный рост. И кроме усилий правительства Армении положительное влияние оказали и внешние факторы.

Специалисты согласны с тем, что наш потенциал экономического роста возрос. Этому во многом способствуют амбициозные программы экономической поддержки правительства Армении, которые направлены на повышение экономики и продвижение отечественного и зарубежного производства с добавленной стоимостью.

Ключевыми являются и усилия правительства и Центрального банка Республики Армения по обеспечению макроэкономической стабильности в условиях беспрецедентных потрясений последних лет, что является одним из важных столпов привлекательности инвестиций в любой стране и благодаря которому удалось сохранить высокие темпы роста и зафиксировать низкую инфляцию, что является исключительным результатом в мировом масштабе», - отметил президент.

Что касается основных направлений развития, президент сказал, что они ориентированы на науку, образование и высокие технологии.

«Армения поставила перед собой цель развивать экономику, которая, с одной стороны, будет предлагать миру технологические и инновационные продукты, а с другой стороны, своими инфраструктурами, которые строятся и модернизируются с большим размахом, будет значительно способствовать увеличению возможностей обслуживания торговых потоков в регионе.

Мы пытаемся занять место на экономической карте мира благодаря формированию принципиально новой среды, основанной на знаниях, с упором на образование, науку и исследования”, - заключил Хачатурян.