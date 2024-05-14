Санкции США могут поставить под угрозу соглашение Индии и Ирана по эксплуатации порта Чабахар

Соглашение между Индией и Ираном о совместной эксплуатации порта Чабахар может подпасть под действие санкций США. Как передает “Арменпресс”, об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

“Нам известно о подписании Индией и Ираном 10-летнего контракта о порте Чабахар. Санкции США в отношении Ирана остаются в силе, и мы продолжим их обеспечивать, - сказал чиновник. - Любой, кто рассматривает возможность заключения деловых сделок с Ираном, должен осознавать потенциальный риск, которому он подвергается, а также потенциальный риск санкций”, - сказал чиновник.

На вопрос, может ли Индия быть освобождена от возможных санкций США в связи с этой сделкой, Патель ответил отрицательно.

Как ранее сообщал “Арменпресс”, 13 мая Индия подписала соглашение с Ираном об управлении портом Чабахар. Соглашение будет в силе в течение 10 лет и автоматически будет продлено.

Считается, что этот порт, который является ключевым связующим звеном Индии с Афганистаном, Центральной Азией и Евразийским регионом, может составить конкуренцию пакистанскому порту Гвадар, а также китайской инициативе “Один пояс, один путь”.

В будущем планируется соединить Чабахар с международным транспортным коридором Север-Юг, который соединит Индию с Россией через Иран. Этот торговый маршрут предназначен для перевозки грузов из Индии и стран Персидского залива через территории Ирана, Азербайджана и России в Западную и Северную Европу, что сокращает сроки доставки грузов в два или три раза.