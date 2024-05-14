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В Волгоградской области “из-за постороннего вмешательства” сошел с рельсов грузовой поезд

В Волгоградской области “из-за постороннего вмешательства” сошел с рельсов грузовой поезд

На станции “Котлубань” в Волгоградской области РФ сошла с рельсов часть вагонов грузового поезда, возник пожар. 

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на ТАСС, вагоны сошли с рельсов «из-за постороннего вмешательства». 

На месте вспыхнул пожар, сгорели  цистерны с топливом и фургон, груженный древесиной. 

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, на данный момент пожар потушен.


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