В Волгоградской области “из-за постороннего вмешательства” сошел с рельсов грузовой поезд

На станции “Котлубань” в Волгоградской области РФ сошла с рельсов часть вагонов грузового поезда, возник пожар.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на ТАСС, вагоны сошли с рельсов «из-за постороннего вмешательства».

На месте вспыхнул пожар, сгорели цистерны с топливом и фургон, груженный древесиной.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, на данный момент пожар потушен.