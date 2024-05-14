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Вооруженные силы Армении проводят стратегические учения

Вооруженные силы Армении проводят стратегические учения

14 мая Вооруженные силы Республики Армения начали очередные стратегические командно-штабные учения. 

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Министерство обороны, отмечая, что целью учений является проверка практической реализации планов развертывания и боевого применения Вооруженных сил Армении, изучение боевых (управленческих) возможностей задействованных в учениях сил, средств и органов управления, возможностей различного применения сил и средств усиления, повышение уровня согласованности штабов рабочих групп, объединений, воинских частей и подразделений, создаваемых в органах военного управления, практические навыки офицеров при подготовке, ведении боевых действий, уровне полевой подготовки, развивать морально-психологические качества личного состава, физическую выносливость. 

В рамках стратегических командно-штабных учений будет проведено большое количество тактических учений с боевой стрельбой, применением автоматических систем управления и  современных технологий.


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