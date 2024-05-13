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На юго-западе Канады бушуют лесные пожары 

На юго-западе Канады бушуют лесные пожары 

Канадские пожарные ведут борьбу с продолжающими распространяться природными пожарами в провинциях Британская Колумбия и Альберта. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают канадские СМИ.

На выходных тысячам местных жителей на северо-востоке Британской Колумбии предписали покинуть свои дома.

Территория возгораний в районе Паркер-Лейк за несколько дней увеличилась в три раза и достигла 5 тыс. га. Кроме этого, зафиксировано еще более 100 очагов возгораний в лесах на юго-западе Канады.

Отсутствие осадков и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня, отмечают местные метеорологические службы.

Между тем, смог от пожаров в понедельник достиг территории США. Американские синоптики сообщают об ухудшении качества воздуха, в частности, в Монтане и Миннесоте.


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