Азиатские индексы - 13-05-24

ТОКИО, 13 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.13% и составил 38179.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 2724.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.21% и составил 3148.02 пункта, а HANG SENG вырос на 0.80% и составил 19115.06 пункта.