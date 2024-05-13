Азиатские индексы - 13-05-24
ТОКИО, 13 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.13% и составил 38179.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 2724.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.21% и составил 3148.02 пункта, а HANG SENG вырос на 0.80% и составил 19115.06 пункта.
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