В  Испании впервые в мире выявили десятки случаев крысиного гепатита у людей

Испанские исследователи впервые в мире обнаружили десятки случаев заражения людей так называемым крысиным гепатитом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El País.

По ее информации, речь идет об инфекции, вызываемой вирусом Rocahepevirus ratti. Впервые у человека заболевание было выявлено в Гонконге в 2018 году. Известно, что около трети крыс, обитающих в испанских городах, являются носителями этого возбудителя, однако нет четкого представления о том, как он передается человеку. Реальная заболеваемость также неизвестна, хотя предполагается, что в Испании ежегодно регистрируется более 100 случаев.

Ранее ученым был выделен грант в размере €30 тыс. на первое исследование распространенности этого заболевания, в котором примут участие различные страны, в том числе Испания.

Впервые вирус был обнаружен в Германии в 2010 году. Изначально считалось, что он не передается человеку, но 2018 году исследователи из Гонконга выявили первый случай у пациента, перенесшего трансплантацию печени. Тем не менее до сих пор диагностирование этого заболевания носило единичный характер.