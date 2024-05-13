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В Ереване пройдет чемпионат Европы по карате 2025 года

В Ереване пройдет чемпионат Европы по карате 2025 года

В 2025 году Армения примет 60-й чемпионат Европы по каратэ среди взрослых. Решение было принято на конференции Европейской спортивной федерации в Задаре, Хорватия. 

Как передает “Арменпресс”, заявку Армении представил президент Национальной федерации каратэ Армении Вазген Арутюнян. 

В ходе церемонии закрытия 59-го чемпионата Европы по карате среди взрослых президент Хорватской федерации каратэ Давор Чипек вручил флаг Европейской федерации каратэ президенту Национальной федерации Армении как стране-организатору 60-го чемпионата Европы среди взрослых.   

В ходе конференции также была подтверждена предварительная договоренность о проведении в 2027 году в Армении чемпионата Европы по каратэ Д 21. 

Армению на чемпионате Европы, проходившем в Хорватии, представляли три спортсмена. Под руководством тренера Сережи Макаряна в состав сборной Армении были включены серебряный призер Игр СНГ Сурен Арутюнян (67 кг), Айк Карян (75 кг) и действующий победитель Европы Д 21 Гор Нерсисян (84 кг).


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