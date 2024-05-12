Время в Ереване: 11:07,   12 Май 2024

В одном из гаражей в селе Арарат произошел взрыв с возгоранием

В одном из гаражей в селе Арарат произошел взрыв с возгоранием

12 мая в 13:39 часов в центр кризисного управления Араратского районного спасательного управления поступила информация о том, что с автозаправки, расположенной по улице Грибоедова в селе Арарат, послышался взрыв.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 3 боевых расчета  областного управления   Спасательной  службы МВД РА.

 Согласно источнику,   выяснилось, что взрыв и пожар произошли в гараже на улице Грибоедова.

Пожар был локализован в 13:58 часов и потушен в 14:34. В гараже сгорело  7 покрышек, электрический кабель (около 5 м), стена (около 20 квадратных метров) и частично поврежден монолитный потолок.

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am