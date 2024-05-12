В одном из гаражей в селе Арарат произошел взрыв с возгоранием

12 мая в 13:39 часов в центр кризисного управления Араратского районного спасательного управления поступила информация о том, что с автозаправки, расположенной по улице Грибоедова в селе Арарат, послышался взрыв.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 3 боевых расчета областного управления Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, выяснилось, что взрыв и пожар произошли в гараже на улице Грибоедова.

Пожар был локализован в 13:58 часов и потушен в 14:34. В гараже сгорело 7 покрышек, электрический кабель (около 5 м), стена (около 20 квадратных метров) и частично поврежден монолитный потолок.