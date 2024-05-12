Израиль продолжает военные операции в Рафахе

Армия обороны Израиля — ЦАХАЛ, продолжает боевые действия во всех частях Газы, включая Рафах.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Он сообщил, что, в частности, на южном секторе войска 162-й дивизии продолжают операцию по уничтожению объектов ХАМАС в восточном Рафахе.

По его словам, это целенаправленная разведывательная операция против инфраструктуры ХАМАС в этом районе, из которой ракеты были обстреляны жилым районом, в том числе детской площадкой.

«До сих пор нам удалось уничтожить десятки террористов в восточном Рафахе, найти важный подземный маршрут и захватить большое количество оружия. Сегодня утром мы скоординировали временную эвакуацию из районов, прилегающих к восточной зоне боевых действий Рафах», - цитирует Агари пресс-служба Армии обороны Израиля.