Время в Ереване: 11:07,   12 Май 2024

В Армении ожидается дождливая погода, температура воздуха понизится на 6-10 градусов

В Армении ожидается дождливая погода, температура воздуха понизится на 6-10 градусов

На территории Республики Армения во второй половине дня 12 мая, 13-17 мая в большинстве регионов временами ожидаются дожди и грозы, сильные, в некоторых регионах также возможен град.

Об этом Арменпресс сообщили  в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства  окружающей среды Республики Армения.

"Ветер юго-западный, скорость 3-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра со скоростью 18-23 м/с. Температура воздуха днем ​​с 13-14 мая постепенно снизится на 4-6 градусов, а ночью 15-го — на 2-4 градуса", - говорится в сообщении.

По данным источника, во второй половине дня 12, 13-17 мая в городе Ереван время от времени ожидаются дожди и грозы, в некоторых районах города — сильные, также возможен град, во время гроз ветер усилится до скорости 16-20 м/с.


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