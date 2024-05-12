Палитра противоречивых чувств. Невероятная «Жизель» национального балета Англии в Ереване 

Знаменитый английский танцор и хореограф Акрам Хан, сочетая классический и неоклассический танец, создает уникальные и оригинальные постановки, которые никого не оставляют равнодушными. Среди его работ — балет «Жизель», который Хан поставил в сотрудничестве с Английским национальным балетом. На первый взгляд, оно не имеет ничего общего с классическим произведением. спектакль смелый,

Как передает Арменпресс, 10 и 11 мая "Жизель" была в Ереване в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна. «Жизель» — трагическая история о наивной девушке Жизель, которая не может смириться с предательством любимого и сходит с ума. «Жизель», впервые поставленная в Париже в 1841 году, актуальна и сегодня.

«Жизель» Английского национального балета считается балетным шедевром XXI века. Режиссер Акрам Хан, будучи выходцем из семьи иммигрантов, в своей интерпретации блестяще передал эмоции и чувства, которые могут испытывать иммигранты.

Хан внес некоторые музыкальные изменения, которые иногда вызывают страх, а иногда - печаль. В спектакле также очевидны личные танцевальные предпочтения Хана. Будучи мастером классического индийского танца катхак, он добавил интересные элементы катхака, которые придают особый эффект и ритм.

«Мы с большим уважением относимся ко всем общепринятым правилам классического балета, но для нас также важно иметь более яркий, новаторский подход, не пренебрегая любимым классическим балетом. «Жизель» — лучший пример того, что я имею в виду. Мы много месяцев работали над этим спектаклем, который был создан специально для Английского национального балета. Мы долго работали с художниками в плане поиска их персонажей, развития их, придания им интересных особенностей. Хореографы продемонстрировали новаторские подходы, смелые эмоции, которые им пришлось создать, им удалось воплотить в полной мере", - заявил ранее на пресс-конференции художественный руководитель Английского национального балета Аарон Воткин.

Премьера «Жизели» Английского национального балета состоялась в 2016 году в Манчестере. После премьеры постановке удалось покорить сердца более 156 тысяч любителей искусства в мире, она была представлена ​​в шестнадцати городах десяти стран.

Своим спектаклем Национальный балет хочет вызвать в душе зрителей необыкновенные, исключительные эмоции, от классики до неоклассики. Хочет вдохновить, дать возможность порадоваться. "Мы бросаем зрителям эмоциональный вызов, хотим, чтобы они испытали исключительные чувства, потому что "Жизель" затрагивает общечеловеческую тему, и Национальный балет гордится этим спектаклем", - подчеркнул Воткин.

Бесспорно, балет достиг своей цели. Ереванцы встретили новаторскую «Жизель» громкими аплодисментами и «браво», несколько раз возвращавшими артистов на сцену.

Английский национальный балет находился в Армении по приглашению мэрии Еревана. Специальным рейсом в Ереван прибыла труппа театра, художественно-творческая и техническая бригады, доставлены реквизит, декорации, световое и звуковое оборудование. В преддверии гастролей в Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал.Спендиаряна были проведены масштабные работы: ремонт, переоборудование и специальное оснащение театра. Гастроли были проведены в рамках мероприятий, запланированных бюджетом города Еревана.

Анжела Амбарцумян