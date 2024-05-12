На ереванском проспекте Мясникяна столкнулись четыре автомобиля

11 мая в 22:02 часа в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что на проспекте Мясникяна в Ереване произошло ДТП: столкнулись четыре автомобиля, произошла утечка газа, нужна помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МВД РА

Согласно источнику, установлено, что возле проспекта Мясникяна №16/6 столкнулись автомобили Mercedes-Benz (водитель: Г.С., 1997 г.р.), Toyota (водитель: Э.А., род. в 1997 году) и автомобили марки Ford (водитель: К.Н.., род. в 1993 году) и Tesla (водитель: М.С.). Из автомобиля «Мерседес-Бенц» произошла утечка топлива. Жертв нет.

Отмечается, что спасатели отключили электроэнергию автомобилей Mercedes-Benz и Ford, закрыли кран газового баллона автомобиля Ford, промыли дорогу и вытащили машины с проезжей части.