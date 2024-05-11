РФ предоставила информацию об аресте экс-депутата НС Тиграна Уриханяна

Правоохранительные органы РФ предоставили информацию об аресте разыскиваемого Тиграна Уриханяна, бывшего депутата НС.

Как передает Арменпресс, распространенную информацию подтвердил пресс-секретарь МВД Нарек Саргсян.

"Да, российская сторона предоставила информацию об этом", - сказал Саргсян.

Тигран Уриханян разыскивался по статье 442 УК РА (незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности).