РФ предоставила информацию об аресте экс-депутата НС Тиграна Уриханяна
13:19, 11 Май 2024
Правоохранительные органы РФ предоставили информацию об аресте разыскиваемого Тиграна Уриханяна, бывшего депутата НС.
Как передает Арменпресс, распространенную информацию подтвердил пресс-секретарь МВД Нарек Саргсян.
"Да, российская сторона предоставила информацию об этом", - сказал Саргсян.
Тигран Уриханян разыскивался по статье 442 УК РА (незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности).
Подпишитесь на наш канал в Телеграм