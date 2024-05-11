В республике есть закрытые автодороги

В Республике Армения есть закрытые автодороги.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения.

В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

Частичное обрушение произошло на пешеходной части моста возле села Гетапня Араратской области, в результате чего движение по мосту было остановлено.

11 мая с 12:00 до 18:00 перевал Варденяц будет закрыт для всех видов транспорта.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.