В республике есть закрытые автодороги
В Республике Армения есть закрытые автодороги.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения.
В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.
Частичное обрушение произошло на пешеходной части моста возле села Гетапня Араратской области, в результате чего движение по мосту было остановлено.
11 мая с 12:00 до 18:00 перевал Варденяц будет закрыт для всех видов транспорта.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.
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