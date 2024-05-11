Шесть человек в Эчмиадзине задержаны по подозрению в хранении и ношении оружия

В Эчмиадзине по подозрению в хранении и ношении оружия задержаны 6 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в МВД, не уточнив других подробностей.

Согласно распространенной информации, указанные лица готовились к участию в акциях неповиновения.