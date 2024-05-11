Европейские индексы - 10-05-24

МОСКВА, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.46% и составил 18772.85 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.38% и составил 8219.14 пункта, британский FTSE вырос на 0.63% и составил 8433.76 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1176.30 пункта.