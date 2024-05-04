ОАЭ не согласились предоставить свою территорию для нападения на Ирак и Йемен

Власти ОАЭ заявили, что больше не разрешат наносить авиаудары по целям в Йемене и Ираке с применением техники, размещенной на базе Аль-Дафра под Абу-Даби.

Как передает Арменпресс,об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на The Wall Street Journal.

Правительство ОАЭ опасается атак на свои объекты со стороны сил, поддерживаемых Ираном, поскольку Абу-Даби поддерживает военные операции США в регионе. Указанный чиновник, имя которого не разглашается, заявил, что такое решение было принято в целях самообороны.

Он заявил, что атаки американских истребителей, дислоцированных в Аль-Дафре, на Ирак и Йемен были предотвращены, поскольку в 2022 году американцы не спешили защищать ОАЭ от атак боевиков этих стран.