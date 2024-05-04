ОАЭ не согласились предоставить свою территорию для нападения на Ирак и Йемен
16:48, 4 Май 2024
Власти ОАЭ заявили, что больше не разрешат наносить авиаудары по целям в Йемене и Ираке с применением техники, размещенной на базе Аль-Дафра под Абу-Даби.
Как передает Арменпресс,об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на The Wall Street Journal.
Правительство ОАЭ опасается атак на свои объекты со стороны сил, поддерживаемых Ираном, поскольку Абу-Даби поддерживает военные операции США в регионе. Указанный чиновник, имя которого не разглашается, заявил, что такое решение было принято в целях самообороны.
Он заявил, что атаки американских истребителей, дислоцированных в Аль-Дафре, на Ирак и Йемен были предотвращены, поскольку в 2022 году американцы не спешили защищать ОАЭ от атак боевиков этих стран.
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