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Передсхождением Благодатнго огняв Иерусалиме усилены меры безопасности

Передсхождением Благодатнго огняв Иерусалиме усилены меры безопасности

Полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

Об этом сообщает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости.

Полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова) накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.

Накануне Иерусалимский округ полиции Израиля завершил подготовку к церемонии схождения Благодатного огня. В этот день транспортным средствам не разрешен въезд в Старый город до окончания церемонии. 

Число посетителей старого города в этом году гораздо меньше, чем в прошлом году. Причина – ситуация, сложившаяся в стране в результате эскалации палестино-израильского конфликта и логистических трудностей, связанных с полетами. Ряд авиакомпаний пока не выполняют рейсы в Израиль.

 

 

 


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