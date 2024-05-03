Время в Ереване: 11:07,   3 Май 2024

Украина вправе бить полученным от Британии оружием по территории России: глава МИД Великобритании

Украина вправе бить полученным от Британии оружием по территории России: глава МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина вправе бить полученным от Британии оружием по территории России.

«Украина яростно защищается от преступного российского вторжения, и война, которая, как думал Путин, займет несколько дней, затянулась на годы. Но эта война — это вызов для всего нашего поколения, и Украина не должна вести ее в одиночку», — как сообщает Арменпресс со ссылкой на Би-Би-Си, сказал Кэмерона во время визита во Львов.

В этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России являются открытым признанием, что Запад воюет против РФ руками украинцев. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал опасными заявления Дэвида Кэмерона о возможности ударов по РФ и подчеркнул, что такая вербальная эскалация может угрожать европейской безопасности. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am