Генеральный директор Ucom выступил с лекцией во Французском университете Армении

Генеральный директор компании Ральф Йирикян выступил с лекцией во Французском университете Армении.

В ходе лекции под названием «Роль эффективного менеджмента: как внушить надежду своим сотрудникам и объединить их вокруг единой цели и стратегии» господин Йирикян рассказал о важных навыках лидера, а также основных составляющих лидерства.

Лекция организована на основании Меморандума о сотрудничестве между группой компаний Galaxy и Французским университетом. В рамках активного сотрудничества сторон менеджеры из группы компаний Galaxy периодически читают лекции и проводят мастер-классы для студентов Французского университета. Также студенты вуза проходят практику в компаниях группы, в том числе в компании Ucom.

«Чтобы быть хорошим менеджером, нужен опыт: невозможно стать хорошим руководителем без определенного опыта. Хороший управляющий должен поощрять рабочие процедуры и служить примером для всех. Он должен всегда учиться и развиваться, а также развивать своих сотрудников, потому что именно они являются главным ресурсом любой компании. А когда компания добивается успеха, важно не забывать служить своей стране и обществу», - сказал генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян.

«Формальное образование крайне необходимо для подготовки будущих менеджеров, но и неформальное обучение путем обмена практическим опытом из профессиональной сферы не менее важно. Постоянно сталкиваясь с реалиями сферы, генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян расскажет студентам о своих методах управления командой: как успешно реализовывать корпоративную стратегию в наши дни, как вовлекать в этот процесс разные команды, и как превратить компанию в место для совместных и общих достижений», - сказала ректор Французского университета в Армении Салва Накузи.

В завершение лекции господин Йирикян ответил на многочисленные вопросы студентов и дал ценные советы на будущее.