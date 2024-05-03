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Макрон и Кисида заключили соглашение об укреплении военного сотрудничества

Макрон и Кисида заключили соглашение об укреплении военного сотрудничества

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи в Париже договорились подготовить соглашение о сотрудничестве вооруженных сил двух стран. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Елисейский дворец. 

«На встрече было принято решение об укреплении стратегического сотрудничества в вопросах обороны между Францией и Японией. Стороны начнут процесс переговоров о заключении договора о развитии оперативного взаимодействия между французской армией и Силами самообороны Японии», - говорится в сообщении. 

Макрон и Кисида также приняли решение укреплять и экономическое сотрудничество между двумя странами, в том числе в области атомной энергетики, космоса и инноваций. 

Лидеры стран также договорились укреплять сотрудничество в Индийско-Тихоокеанском регионе.


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