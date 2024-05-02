Время в Ереване: 11:07,   3 Май 2024

Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Украины

Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Украины

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних отношений и политического диалога.

Министры иностранных дел Армении и Украины коснулись также региональных вопросов. Подчеркнув усилия по достижению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, Арарат Мирзоян отметил важность регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе безусловное соблюдение принципа территориальной целостности в процессе делимитации границы, приверженности Алма-Атинской декларации 1991 года и значимости позиции международных партнеров, в том числе МИД Украины, в этом вопросе.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am